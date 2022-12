Business news: India, inflazione all’ingrosso scesa al 5,85 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è scesa al 5,85 per cento a novembre, dall’8,39 per cento di ottobre, il livello più basso da 21 mesi, secondo i dati preliminari pubblicati dal ministero del Commercio e dell’industria indiano. Il mese scorso i prezzi dei carburanti e dell’elettricità sono aumentati del 17,35 per cento (dal 23,17 per cento di ottobre); seguono i beni primari (5,52 contro 11,04 per cento), i prodotti manifatturieri (3,59 contro 4,42) e i generi alimentari (2,17 contro 6,48). “Al calo dell’inflazione di novembre 2022 ha contribuito principalmente la flessione dei prezzi dei generi alimentari, dei metalli di base, dei prodotti tessili, dei prodotti chimici, della carta e dei prodotti cartacei”, ha sintetizzato il dicastero in un comunicato. (Inn)