- La lite avvenuta nella libreria in via Appia Nuova ha coinvolto un uomo di 56 anni e un ragazzo di 28 anni. Il 28enne è stato portato all’ospedale San Giovanni in codice giallo, ed è stato refertato con meno di 20 giorni di prognosi. Sul posto è intervenuta la pattuglia del commissariato Appio. Restano ancora da chiarire i motivi della lite. (Rer)