Business news: Cina, cofondatore Alibaba prevede di ridurre esposizione nella società

- Il cofondatore e vicepresidente esecutivo del colosso del commercio elettronico cinese Alibaba, Joseph Tsai, intende cedere parte della sua partecipazione nella società attraverso la mediazione della compagnia di servizi finanziari statunitense Morgan Stanley. Lo riporta l'emittente statunitense "Bloomberg". Una holding di Tsai ha presentato istanza questo mese per vendere tre milioni di ricevute di deposito statunitensi della società cinese, che costituiscono circa l'otto per cento della sua partecipazione, riferisce l'emittente citando il Washington Service, un fornitore di dati sull'insider trading. La quota partecipativa vale al momento circa 260 milioni di dollari. Alibaba, Morgan Stanley e la holding Blue Pool Capital non hanno al momento commentato l'indiscrezione. (Cip)