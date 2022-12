Business news: Arabia Saudita e Kuwait firmano memorandum su giacimento gas Durra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita e il Kuwait hanno firmato un memorandum di intesa volto a sviluppare il giacimento di gas congiunto di Durra, situato ai confini marittimi dell'Iran, del Kuwait e dell'Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Al Rai”, l’intesa è stata siglata ieri dalla Kuwait Gulf Oil Company (Kgoc), una sussidiaria della Kuwait Petroleum Corporation, e da Saudi Aramco Gulf Operations Company, alla presenza del ministro dell'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, e del ministro del Petrolio kuwaitiano Bader al Mulla. In una dichiarazione alla stampa, l'amministratore delegato ad interim di Kgoc, Khaled al Otaibi, ha affermato che il memorandum include procedure per sviluppare il giacimento e studi di ingegneria, oltre alla formazione di un team tecnico per realizzare il progetto. L’obiettivo è produrre un miliardo di piedi cubi di gas naturale e 84 mila barili di gas liquefatto al giorno. La firma del memorandum rappresenta la realizzazione del memorandum d'intesa firmato dai due Paesi il 24 dicembre 2019, che prevedeva un lavoro congiunto sullo sviluppo e lo sfruttamento del giacimento di Durra. (Res)