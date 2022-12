Business news: presidente TotalEnergies, operazioni in blocco 9 in Libano inizieranno nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre della compagnia francese TotalEnergies incaricate delle operazioni di perforazione nel blocco 9, nelle acque libanesi del bacino del Mediterraneo Orientale, sono state mobilitate al fine di iniziare i lavori nel 2023. Lo ha confermato Patrick Pouyanné, presidente e amministratore delegato di TotalEnergies, nel corso di un colloquio con il ministro dell'Energia libanese uscente, Walid Fayad. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, durante l’incontro l’Ad di TotalEnergies e il ministro libanese hanno discusso delle attività della società francese nel Paese dei cedri. Ad oggi, oltre al direttore operativo, più di dieci persone sono impegnate nella preparazione del pozzo nel blocco 9, e si prevede che entro la fine di marzo 2023 la squadra mobilitata raggiungerà i 20 membri. La gara per la messa in sicurezza dell'impianto di perforazione è stata già lanciata e dovrebbe portare a una selezione nel primo trimestre del 2023. Inoltre, sono stati effettuati preordini ai fornitori per le attrezzature necessarie alla perforazione del pozzo. Si prevede poi che gli studi ambientali saranno finalizzati entro la fine di giugno 2023. L'obiettivo di TotalEnergies e del suo partner Eni è completare la perforazione il prima possibile nel 2023.Lo scorso novembre, TotalEnergies ha annunciato che avrebbe avviato attività di esplorazione per ricercare gas nel blocco 9, situato nelle acque territoriali libanesi, precedentemente contese con Israele. Il passo è stato compiuto dopo la conclusione dell'accordo sulla delimitazione del confine marittimo tra Libano e Israele lo scorso 27 ottobre. A novembre, il colosso francese ha riferito di aver siglato, insieme al partner italiano Eni, un “accordo quadro” con Israele “per dare attuazione all'accordo sul confine marittimo”. TotalEnergies ha ricordato di essere "operatore" del blocco 9 della Zona economica esclusiva (Zee) libanese, di cui detiene il 60 per cento delle quote. Il restante 40 per cento è detenuto da Eni. Le due società fanno parte di un consorzio che, nel 2018, si è aggiudicato i primi contratti per esplorare e sfruttare le riserve di gas presumibilmente contenute nei fondali libanesi. Le licenze hanno riguardato anche il blocco numero 4, nella zona centro-orientale della Zee, al largo di Jbeil e Batroun, a nord di Beirut. Altri otto blocchi sono stati messi in gara tra il 2019 e la fine del 2021, senza però trovare un acquirente. La russa Novatek faceva parte del consorzio formato da TotalEnergies ed Eni, con il 20 per cento delle quote, ma ha recentemente versato la propria partecipazione a favore dello Stato libanese, che, a sua volta, l'ha ceduta a TotalEnergies. (Lib)