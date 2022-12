Lazio: Pedica (+Eu), sindaco di Castelnuovo di Porto aderisce a Più Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Travaglini, sindaco di Castelnuovo di Porto, "si è iscritto a +Europa". Lo dichiara, in una nota, il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica. A ufficializzare il nuovo ingresso è stato lo stesso Pedica, nel corso dell'assemblea regionale del partito con il candidato presidente alla Regione, Alessio D'Amato. "Accogliamo con grande soddisfazione l'arrivo di Travaglini - spiega il segretario del Lazio di Più Europa -. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo una squadra sempre più forte per portare alla guida della Regione il nostro candidato D'Amato. E insieme a lui porteremo i valori e le idee di +Europa alla Pisana", conclude Pedica. (Com)