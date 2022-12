© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d'investimento statunitense Goldman Sachs taglierà 4 mila posti di lavoro per stabilizzare le proprie finanze. Lo rivela il portale d'informazione Semafor citando fonti informate dei fatti. I licenziamenti riguarderebbero l'8 per cento della forza lavoro, ma al momento la lista dei dipendenti destinati a lasciare il gruppo non sarebbe stata ancora ultimata. (Was)