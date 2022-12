Lombardia 2023: Fontana, vinceremo elezioni, non ci sono dubbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che vinceremo le elezioni, non ci sono dubbi". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo all'incontro "Lombardiamo". "Qualcuno dice 'sono 28 anni che il centrodestra governa in Lombardia': e si vedono i risultati. Menomale che c'è centrodestra, perché non mi sembra che da altre parti ci siano risultati come in Lombardia". Nel centrodestra "ci sono differenze, ma c'è una volontà coesa di voler fare del bene per la propria gente, una volontà comune di continuare a combattere per propria la gente. In Regione Lombardia, nonostante le palate di fango che ci hanno buttato addosso non abbiamo mai avuto una situazione di crisi, non un momento in cui sembrava le cose potessero dividerci. Andremo avanti per i prossimi cinque, dieci, quindici anni alla faccia dei nostri avversari", ha concluso. (Rem)