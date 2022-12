Business news: Cina, pillola anti-Covid prodotta da Pfizer registra boom di vendite online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda sanitaria cinese 111.inc ha inaugurato sulla sua piattaforma online la vendita al dettaglio della pillola anti-Covid prodotta da Pfizer, Paxlovid, nel tentativo di aumentare la copertura vaccinale e allentare ulteriormente le restrizioni che hanno scatenato un'ondata di feroci proteste, affossato l'economia e confinato milioni di persone nelle loro case negli ultimi due anni. Il farmaco ha registrato il tutto esaurito a mezz'ora dall'inizio delle vendite, fa sapere il servizio clienti della piattaforma, ricordando che il timore di contrarre il virus dopo la revisione del protocollo sanitario ha fatto impennare la domanda di medicinali per il trattamento del virus e dei sintomi influenzali. Il prezzo di Paxlovid è stato fissato a 426,8 dollari per confezione e non è chiaro se sia disponibile anche presso altri rivenditori. Il primo lotto della pillola sviluppata dalla casa statunitense è arrivato nella metropoli orientale di Shanghai lo scorso marzo, divenendo il primo farmaco prodotto all'estero ad entrare nel protocollo cinese per il trattamento del Covid-19. (Cip)