Business news: Hong Kong, principali banche annunciano aumento tassi d'interesse

- Le principali banche di Hong Kong aumenteranno i loro migliori tassi di prestito di 25 punti base, a seguito dell'aumento dei tassi d'interesse stabilito dall'Autorità monetaria e dalla Federal Reserve degli Stati Uniti. Lo riporta l'emittente "Hong Kong Radio Television", precisando che si tratta del terzo rialzo dei tassi primari deciso dagli istituti di credito della regione cinese a statuto speciale nel 2022. Hannah Jeong, responsabile dei servizi di valutazione e consulenza per la società immobiliare Colliers, ha analizzato l'impatto della misura sul settore, la cui crescita nell'ultimo anno è stata fortemente ostacolata dalle restrizioni per il contenimento del Covid-19. Jeong prevede un calo dei prezzi degli immobili del cinque per cento il prossimo anno rispetto ai livelli attuali, soprattutto perché l'aumento degli oneri finanziari continuerà a scoraggiare gli acquirenti. (Cip)