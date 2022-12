Kosovo: inviato Usa Escobar, "categoricamente" contrari a invio forze serbe nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si oppongono "categoricamente" alla possibilità del ritorno delle forze serbe in Kosovo. Lo ha affermato ieri a Pristina l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ripreso dalla stampa serba. Alla richiesta di un commento sulla dichiarazione del presidente serbo Aleksandar Vucic il quale ha annunciato che Belgrado chiederà domani alla Kfor di inviare le proprie forze in Kosovo, Escobar ha risposto che gli Usa si oppongono categoricamente a tale iniziativa, sottolineando il sostegno di Washington a Pristina. "Siamo categoricamente contrari all'idea, la rifiutiamo categoricamente, non la sosteniamo affatto. Voglio anche dire che il Kosovo ha garanzie di sicurezza molto forti da parte degli Stati Uniti attraverso la missione Kfor", ha detto Escobar, aggiungendo di credere che le barricate erette dai serbi che vivono nel nord del Kosovo "dovrebbero essere rimosse dalle persone che le hanno erette". (segue) (Alt)