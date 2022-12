Business news: vendite al dettaglio in calo a novembre negli Usa, -0,6 per cento rispetto a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono calate dello 0,6 per cento nel mese di novembre rispetto all'ottobre precedente, quando invece era stato registrato un balzo di 1,3 punti percentuali. Lo indicano i dati del dipartimento del Commercio. A pesare è soprattutto il calo nelle vendite di auto e carburanti, escludendo le quali la contrazione risulta pari allo 0,2 per cento. Gli economisti interpellati dal "Wall Street Journal" prevedevano comunque una diminuzione delle vendite dello 0,3 per cento nel mese in oggetto. (Was)