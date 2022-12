Roma: Milani (Fd'I), orgogliosi di aver ospitato decennale del partito nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e coordinatore di Fratelli d'Italia a Roma, Massimo Milani, in una nota, dichiara: "Siamo orgogliosi di aver ospitato la kermesse per il decennale di Fd'I. Il coordinamento romano - afferma Milani - ha dato il suo contributo come sempre per ogni iniziativa di Fd'I svolta nella Capitale. Le sfide che ci attendono sono molte ed il nostro impegno sarà sempre per supportare ogni evento promosso da Fd'I. Siamo certi che arriveranno altri appuntamenti importanti che festeggeremo a Roma. Pronti col cuore e con la dedizione che ci hanno accompagnati negli anni", conclude Milani. (Com)