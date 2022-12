Urbanistica: Ciucci (Ance Roma-Acer), bene approvazione delega espropri per soggetti attuatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione dei costruttori romani esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta di Roma Capitale, della delibera proposta dall’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia per consentire la delega, di volta in volta, ai soggetti attuatori privati allo svolgimento delle attività finalizzate all’espropriazione, in favore del patrimonio di Roma Capitale, di quelle porzioni immobiliari strumentali alla realizzazione delle opere pubbliche. Lo comunica, in una nota, Ance Roma-Acer. Per Antonio Ciucci, presidente Ance Roma - Acer: “Questa semplificazione, infatti, consentirà una maggiore rapidità nello svolgimento delle procedure per la realizzazione delle opere. Auspichiamo - aggiunge il presidente - che l’iter di definizione del provvedimento, con il passaggio in Assemblea capitolina, possa avvenire quanto prima". Inoltre, nel solco dello snellimento e semplificazione, “ci auguriamo che anche una prima modifica alle norme tecniche del piano regolatore possa essere portata in Giunta, entro breve termine”, conclude Ciucci. (Com)