Governo: Giorgetti, abbiamo dimostrato ai 'gufi' di saper fare qualcosa

- "Non vengo qua a promettere mille miliardi che non ho di mio, però ho quelli che servono. In questi 56 giorni ci siamo messi a lavorare come matti, al massimo delle nostre capacità e forze, e credo che in qualche modo abbiamo dimostrato ai 'gufi' di saper fare qualcosa". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'evento della Lega "Lombardiamo", in corso a Milano. (Rem)