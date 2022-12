Sahara Occidentale: ministra Esteri francese, sosteniamo sforzi Onu verso "giusta soluzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite per una risoluzione “giusta e realistica” alla questione del Sahara Occidentale. Lo ha affermato la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, nel corso della sua visita a Rabat. Secondo quanto riferiscono i media marocchini, nel rispondere alle domande dei giornalisti, la ministra ha dichiarato che la posizione del suo Paese “è favorevole al Marocco” rispetto al piano di autonomia per il Sahara Occidentale. “Lo abbiamo dimostrato alle Nazioni Unite anche quando eravamo un po' soli nel voler avanzare qualche idea”, ha detto il capo della diplomazia francese. "La posizione della Francia è chiara e costante", ha aggiunto Colonna, ricordando che Parigi sostiene il cessate il fuoco e gli sforzi dell'inviato personale del segretario generale delle Nazioni Unite, Staffan de Mistura. "Vorremmo la ripresa dei negoziati tra le parti, in vista di una soluzione equa e realistica", ha affermato la ministra, esprimendo la coerenza della posizione della Francia, in particolare quella riguardante "il rinnovo del mandato della missione Onu Minurso, il che è stato apprezzato dal Marocco". "Il Marocco sa di poter contare sul sostegno della Francia", ha detto Colonna.(Mar)