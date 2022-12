Roma: presidente Municipio VIII, subito forum cittadino su sicurezza stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, in una nota, dichiara: "Oggi commentiamo l'ennesimo episodio che vede gli effetti mortali sulle strade di Roma. Dalle prime ricostruzioni degli organi inquirenti non sembrano ci siano stati motivi addotti rispetto alle condizioni di visibilità e della strada e attendiamo gli esiti delle attività della magistratura. Mi stringo intorno alle famiglie dei due ragazzi colpite da questo lutto drammatico e manifesto loro tutta la mia vicinanza e quella dell'ottavo municipio. Occorre - afferma il presidente del Municipio Roma VIII - che tutte le istituzioni da quelle cittadine a quelle nazionali debbano urgentemente leggere questa sequela drammatica ogni giorno senza sosta sulle strade della città e il nostro municipio è ancora scosso dalla vicenda di oggi e da quella di Francesco Valdiserri con il tema della sicurezza sulla via Cristoforo Colombo. Con il Campidoglio lavoriamo per invertire la rotta, ma la sfida è urgente e culturale. Dico anche al Governo di dare segnali concreti. Più personale disponibile sulle strade e sostegno vero al Trasporto Pubblico. C'è un pericolo costante sulle nostre strade che chiede a tutti di fare di più. Occorre urgentemente un forum cittadino con soluzioni concrete sulla sicurezza stradale e risorse e politiche attive per invertire la rotta rispetto a questo dramma quotidiano", conclude Ciaccheri. (Com)