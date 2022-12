Ungheria: ministro Esteri, progetto cavo sottomarino per elettricità nel Mar Nero stabilirà record lunghezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del cavo sottomarino per la trasmissione dell'elettricità attraverso il Mar Nero avrà una capacità combinata di 3 gigawatt e "stabilirà un record mondiale in termini di lunghezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto, citato dall'agenzia "Mti". Szijjarto ha detto che un'azienda italiana sta preparando lo studio di fattibilità del progetto, per un costo di 2,5 milioni di euro coperto dalla Banca mondiale. Lo studio dovrebbe concludersi entro la fine del prossimo anno e i lavori di costruzione dureranno poi "teoricamente" altri 3-4 anni, ha spiegato il capo della diplomazia ungherese. (Vap)