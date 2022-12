Legge bilancio: il Pd protesta a Roma, in piazza anche D'Amato e Majorino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico scende in piazza per protestare contro la legge di bilancio, per difendere la sanità pubblica e le politiche sociali. La manifestazione si è tenuta in piazza Santi Apostoli, a Roma. Diverse le personalità che si sono succedute sul palco per protestare contro quella che viene considerata una legge “ingiusta e indecente”, a partire dal segretario del partito, Enrico Letta, che ha lanciato un appello al governo affinché vengano accolte alcune proposte definite "essenziali", su opzione donna e sul salario minimo. "Dobbiamo ripartire dalle cose, dai beni pubblici essenziali, innanzitutto la sanità, dobbiamo evitare che passino quei tagli che il governo ha messo in campo", ha sottolineato Letta, che ha colto anche l’occasione per lanciare le candidature per i prossimi appuntamenti elettorali nel Lazio e in Lombardia: Alessio D’Amato e Pierfrancesco Majorino. Il Partito democratico ha davanti "un percorso lungo, complicato, un percorso in cui dobbiamo rinnovarci attraverso il Congresso” ma “insieme saremo in grado di vincere le prossime elezioni”, ha affermato Letta. “Siamo in grado – ha aggiunto il segretario del Pd - di rovesciare tutte le tendenze che vedono la destra favorita” in Lombardia e Lazio. "Sono qui per presentare i nostri due portabandiera alle prossime elezioni regionali, Alessio D'Amato e Pierfrancesco Majorino: due persone straordinarie che faranno bene. Majorino farà un lavoro straordinario di unione allargamento anche per arrivare a convincere quelli che ancora non sono convinti che il fallimento della Regione Lombardia debba portare a un cambio. D’Amato – ha sottolineato Letta - ha fatto della Regione Lazio un esempio virtuoso sul tema dei vaccini e sul tema della lotta al Covid. Voglio ringraziare lui e tutti gli operatori sanitari che sono stati straordinari per il lavoro che è stato fatto e penso che Alessio sia la persona giusta in questo momento”, ha concluso Letta. (segue) (Rer)