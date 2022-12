Legge bilancio: il Pd protesta a Roma, in piazza anche D'Amato e Majorino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “Oggi da questa piazza deve emergere un grido d’allarme molto forte in difesa del nostro sistema sanitario pubblico e nazionale”, ha affermato D’Amato. “Stiamo passando un periodo molto difficile – ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio - questa finanziaria le risorse messe a disposizione non solo non sono sufficienti ad affrontare i drammi che abbiamo di fronte, ma stiamo andando in controtendenza. Invece di aumentare le risorse a disposizione del fondo sanitario nazionale, le risorse stanno diminuendo. È un paradosso. Il Covid “non ci ha insegnato nulla, ci doveva insegnare a rafforzare il servizio sanitario, a rafforzare ospedali pubblici e il servizio territoriale. Invece i primi provvedimenti del governo strizzano gli occhi ai no vax e si parla di alzare il tetto del contante, ma il tetto del contante va alzato ai lavoratori e alle lavoratrici, i medici italiani sono tra i meno pagati d’Europa. Il differenziale tra un medico italiano e uno spagnolo è di 30 mila euro lordi, il tasso di infermieri ogni mille abitanti è di 6,3, contro gli 11 della Francia e i 14 della Germania". Per quanto riguarda le elezioni “il governo di destra in questa Regione lo abbiamo già conosciuto, e i disastri che hanno combinato, con nove lunghi anni di commissariamento. Il che – ha sottolineato D’Amato -non è un fatto burocratico, commissariamento vuol dire che 100 andavano in pensione e ne potevi sostituire 10 su cento. 11 mila operatori sono stati espulsi grazie al governo delle destre. ha cartolarizzato 38 ospedali pubblici. Siamo arrivati al paradosso che dovevamo pagare l’affitto su ospedali di nostra proprietà E ora vorrebbero rigovernare questa Regione. No, non glielo permetteremo”, ha concluso D’Amato. Sul palco della manifestazione anche i tre candidati alla segreteria Pd insieme: Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli. (Rer)