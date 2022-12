Roma: violenta lite tra due persone in via Appia Nuova all’interno di una libreria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paura in via Appia Nuova, a Roma, a causa di una violenta lite tra due persone. Secondo quanto si apprende dalla Questura, secondo le prime ricostruzioni il fatto è avvenuto intorno alle ore 19 all’interno di una libreria. Dalle testimonianze si evince che le due persone coinvolte fossero un ragazzo e una persona anziana, che si sono picchiati di fronte a diverse persone e bambini, facendo cadere a terra dei libri e spargendo diverso sangue. Una delle due persone potrebbe essersi fratturata il naso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Sono ancora in corso le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto.(Rer)