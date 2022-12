Moldova: accordo tra Moldovagaz e Energocom per acquisto gas, obiettivo diminuire dipendenza dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha raggiunto un accordo energetico a breve termine per diminuire la dipendenza dalle fonti russe. Lo ha affermato il vicepremier moldavo Andrei Spinu, spiegando che l'azienda statale Moldovagaz acquisterà questo mese 100 milioni di metri cubi di gas dal fornitore nazionale Energocom. Sarebbe la prima volta che la Moldova non consuma il gas acquistato dalla Russia, ha scritto Spinu sul suo canale Telegram. "Dallo scorso anno abbiamo promesso di accumulare riserve e trovare un'alternativa per smettere di dipendere da un'unica fonte. Sono riuscito a farlo", ha rilevato il vicepremier. (Rob)