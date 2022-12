© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle critiche di Confindustria alla legge di Bilancio, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiudendo l’iniziativa organizzata a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia, ha ricordato che “oltre la metà delle risorse” è andato alle imprese. "Se poi, come fa Confindustria, mi si dice che devo fare di più mi si dica anche dove prendere le risorse….”, ha aggiunto.(Rin)