Polonia: leader PiS, riforma giudiziaria avrebbe effetti "distruttivi"

- Il disegno di legge sulla riforma giudiziaria in Polonia avrebbe effetti "distruttivi" sul Paese. Lo ha affermato il leader del partito di governo Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, parlando della normativa, volta a sbloccare i finanziamenti Ue da miliardi di euro attualmente bloccati da Bruxelles. "Gli effetti in Polonia potrebbero essere estremamente distruttivi, non solo per la magistratura, ma anche per l'intero apparato statale", ha detto Kaczynski in un estratto di un'intervista al settimanale "Gazeta Polska". Martedì scorso le autorità di Varsavia avevano reso noto di aver concordato emendamenti con Bruxelles che permetterebbero il rilascio di 35,4 miliardi di euro di fondi per la ripresa. Il governo ha successivamente tolto la discussione della legge dall'ordine del giorno della seduta parlamentare di giovedì. (Vap)