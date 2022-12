Lega: Salvini, caccia alle streghe, partito rimarrà tale per 50 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche giornale si esercita ogni tanto nella caccia alle streghe, che non ci sono, tra me e Giancarlo o tra me e Attilio. Rassegnatevi, perché la Lega è la Lega e tale rimarrà per i prossimi cinquant'anni". Lo ha detto il segretario del partito Matteo Salvini, intervenendo dal palco dell'evento "Lombardiamo" al quale partecipano anche il ministro Giancarlo Giorgetti e i presidenti regionali Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga. (Rem)