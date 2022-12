Tunisia: elezioni legislative, registrato un brusco calo dell’affluenza alle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi alle 18:00 di oggi gran parte dei seggi aperti stamattina in occasione delle elezioni legislative in Tunisia. Solo nei seggi nell’isola di Djerba e nella città di Zarzis, nel governatorato meridionale di Medenine, le procedure di voto termineranno per le 20:00. Il portavoce della commissione elettorale indipendente, Mohamed Tlili Mansri, citato dall’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, ha riferito che l’affluenza alle urne fino alle 17:30 è stata inferiore del 9 per cento, pari a 804 mila elettori su un totale di circa 9,2 milioni di cittadini aventi diritto al voto. Alle ultime elezioni, dell’ottobre 2019, il tasso aveva superato il 41 per cento. Già alle 15:00 di oggi, con 656.915 cittadini recatisi alle urne, era chiaro che l’affluenza avrebbe registrato una netta diminuzione rispetto alla tornata del 2019, quando alle 14:30 fu superato il milione. Ad ogni modo, precisa "Mosaique Fm", i dati potrebbero cambiare una volta chiusi i seggi in tutto il Paese. (segue) (Tut)