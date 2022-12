Tunisia: elezioni legislative, registrato un brusco calo dell’affluenza alle urne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da questa sera avranno inizio le procedure di spoglio che determineranno la composizione della futura Assemblea dei rappresentanti del popolo, che sarà composta da 161 seggi, suddivisi in 151 nazionali e 10 per i distretti elettorali all’estero, di cui uno solo in Italia. Per i risultati bisognerà, però, attendere il 19 gennaio prossimo. Il numero dei candidati in corsa è pari a 1.058. Il portavoce Mansri ha fatto sapere che sono 19 i collegi elettorali, sul totale di quelli in patria e all’estero, in cui non sarà necessario un ballottaggio vista la presenza soltanto di uno o due candidati. Di questi, dieci hanno la vittoria assicurata. Negli altri casi, la nuova legge elettorale, emanata a settembre scorso, stabilisce che "se un candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50 per cento + 1) al primo turno, vincerà il seggio". Laddove nessun candidato riesca a raggiungere questa maggioranza, si proseguirà con il ballottaggio entro un periodo non superiore a due settimane dalla data di annuncio dei risultati. (segue) (Tut)