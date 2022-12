Tunisia: elezioni legislative, registrato un brusco calo dell’affluenza alle urne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono proseguite anche le procedure di voto all’estero, ma, vista la mancanza di candidature, queste si sono svolte solo in tre i distretti, ovvero Francia 2, Francia 3 e Italia. Il candidato in Italia è l'ex deputato Sami Ben Abdelaali, già consulente di politica estera dell'ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, eletto nelle liste dei tunisini all'estero alle elezioni legislative del 2019 con la lista indipendente Koulna Tounes (Siamo tutti tunisini). Nei sette distretti dove nessuno ha avanzato una candidatura, nuove elezioni suppletive dovrebbero tenersi 90 giorni dopo l'insediamento dei 154 deputati per eleggere i seggi mancanti. (segue) (Tut)