Tunisia: elezioni legislative, registrato un brusco calo dell’affluenza alle urne (4)

- Le elezioni legislative anticipate rappresentano una delle tappe della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato dopo le “misure straordinarie” emanate il 25 luglio 2021, tra cui lo scioglimento del parlamento, le quali, oltre ad accentrare i poteri esecutivo e legislativo nelle mani del capo dello Stato, dovrebbero portare il Paese nordafricano verso quella che è stata definita una “nuova Repubblica”. In un discorso rivolto oggi alla popolazione tunisina, Saied ha esortato i cittadini a votare in quella che ha descritto una “opportunità storica di cambiamento da non perdere”, tesa a riconquistare “i diritti legittimi alla libertà e alla giustizia” e a “sbarrare la strada a coloro che hanno saccheggiato e rovinato il Paese”. “Creeremo una nuova storia”, ha aggiunto Saied. (segue) (Tut)