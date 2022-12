Tunisia: elezioni legislative, registrato un brusco calo dell’affluenza alle urne (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gravare sono anche le difficili condizioni economiche esacerbate dal conflitto in Ucraina, che pesa soprattutto dal punto di vista alimentare, dalla pandemia da Covid-19 e da un’economia stagnante da anni. Nei mesi scorsi, le immagini sui social media hanno mostrato scaffali vuoti nei supermercati e resse per accaparrarsi panetti di zucchero. Tunisi ha avviato trattative con i principali istituti finanziari mondiali, partendo dalla Banca mondiale e dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per ottenere almeno 4 miliardi di dollari in più tranche. Tuttavia, proprio nei giorni scorsi, l’Fmi ha ritardato l’approvazione di un maxi-prestito da 1,9 miliardi di dollari che avrebbe dovuto essere approvato il 19 dicembre. (segue) (Tut)