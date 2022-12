Tunisia: elezioni legislative, registrato un brusco calo dell’affluenza alle urne (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’instabilità della Tunisia rappresenta un dossier spinoso per il prossimo governo dell’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. Almeno 17.617 tunisini sono sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno, più dei 15.671 arrivi tunisini via mare in tutto il 2021 e dei 12.883 sbarchi del 2020. Tra questi anche tanti minorenni, come la bimba tunisina di quattro anni sbarcata da sola a Lampedusa perché separata dai genitori e dalla sorella alla partenza. (Tut)