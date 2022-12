Pil: Meloni, in ultimo trimestre Italia crescita più di Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultimo trimestre l’Italia “è crescita più della Francia, della Germania e della Spagna ed è la dimostrazione che abbiamo un sistema produttivo solido e resiliente”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiudendo l’iniziativa organizzata a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d’Italia. L’auspico per il prossimo anno “è che le cose vadano meglio per gli italiani anche in termini di ottimismo”, ha aggiunto.(Rin)