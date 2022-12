Perù: sondaggio, 83 per cento dei cittadini a favore di elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’83 per cento dei peruviani è a favore di elezioni anticipate. Lo rivela il sondaggio di dicembre dell’Istituto di studi peruviano (Iep) pubblicato dal quotidiano “La Republica”. Solo il 13 per cento ritiene che la presidente Dina Boluarte, subentrata a Pedro Castillo, debba restare in carica fino al termine del suo mandato, nel 2026. L’insediamento di Boularte vede contrario il 71 per cento del campione, mentre il 13 per cento concorda col fatto che abbia assunto l’incarico. Riguardo alle prospettive, l’indagine mensile rileva un diffuso pessimismo: quasi la metà degli intervistati (46 per cento) ritiene che la situazione politica peggiorerà, mentre il 29 per cento si aspetta che rimarrà la stessa e il 17 per cento che migliorerà. La valutazione della presidenza di Castillo è negativa per il 20 per cento e molto negativa per il 22 per cento; positiva per un altro 20 per cento e molto positiva per un altro sette per cento; né positiva né negativa per il 29 per cento. (segue) (Brb)