Perù: sondaggio, 83 per cento dei cittadini a favore di elezioni anticipate (2)

- Il 44 per cento, tuttavia, approva il tentativo di scioglimento del parlamento da parte dell’ex presidente, ora agli arresti, contro una maggioranza del 53 per cento che lo disapprova. L’insoddisfazione per il funzionamento della democrazia nel Paese è molto estesa, dato che il 50 per cento degli intervistati si dichiara insoddisfatto e il 30 per cento molto insoddisfatto. Il 60 per cento non giustificherebbe una presa del potere militare attraverso un colpo di stato, ma il 38 per cento sarebbe d’accordo. Infine, a proposito della disponibilità a unirsi alle proteste, il 71 per cento afferma che manifesterebbe per chiedere le elezioni anticipate, il 49 per cento lo farebbe per sostenere Castillo, il 15 per cento per esprimere appoggio al Congresso e l’undici per cento per appoggiare Boularte. (Brb)