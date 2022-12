Iran: capo Agenzia nucleare Eslami, capacità arricchimento nucleare “raddoppiata” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso, i media iraniani avevano fatto sapere che l'Iran aveva iniziato ad arricchire l'uranio fino al 60 per cento di purezza nel suo sito nucleare sotterraneo di Fordow, situato a 25 chilometri a nord-est della città di Qom. L'Iran sta già arricchendo l'uranio fino al 60 per cento di purezza in altri siti. La percentuale di arricchimento è ancora ben al di sotto del 90 per cento necessario per produrre materiale fissile necessario per ottenere un’arma atomica, ma al di sopra del 20 per cento prodotto dall’Iran prima dell’accordo sul nucleare del 2015. In base al piano d’azione globale congiunto (Jcpoa), l’Iran si era impegnato a limitare l’arricchimento dell’uranio al 3,67 per cento. Al contempo, l’Agenzia internazionale per l’Energia atomica (Aiea) ha dichiarato di ritenere che l’Iran abbia ulteriormente aumentato le sue scorte di uranio altamente arricchito e ha criticato Teheran per aver continuato a impedire ai funzionari dell'Agenzia Onu di accedere o monitorare i siti nucleari iraniani. (Res)