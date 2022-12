Legge Bilancio: Pagano (Pd) a Fitto, per soluzione su Pos basta accogliere nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, "ha appena dichiarato che sul Pos 'nelle prossime ore troveremo una soluzione'. E' chiaro che nella maggioranza non si riesce a trovare un'intesa a causa di profonde divisioni tra loro". Lo dichiara il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano, capogruppo in commissione Bilancio della Camera, che aggiunge: "Per togliere il ministro dall'impasse e dall'imbarazzo gli ricordo che basterebbe semplicemente approvare il nostro emendamento che porta il credito d'imposta sulle commissioni e sull'acquisto dei Pos al 100 per cento. In questo modo - conclude - si otterrebbero zero costi per gli esercenti, un servizio per i clienti e meno potenziale riciclaggio di denaro sporco". (Rin)