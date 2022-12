Energia: Polonia, autorità regolamentazione conferma tariffe 2023 per fornitori e distributori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità di regolamentazione del mercato energetico polacco Ure ha confermato le tariffe per il 2023 per cinque fornitori di energia e cinque società di distribuzione. I fornitori le cui tariffe sono state approvate sono Pge Obrot, Tauron Sprzedaz, Enea, Energa Obrot e Tauron Sprzedaz Gze. I distributori sono Pge, Tauron, Enea, Energa e Stoen Operator. Per il prossimo anno, il governo di Varsavia ha congelato i prezzi dell'energia ai livelli di quest'anno fino a determinati livelli di consumo per le famiglie. Per la maggior parte delle famiglie il limite annuale sarà di duemila chilowattora (kWh). Al di sopra di questi livelli, i prezzi dell'energia sono bloccati a 0,693 zloty per chilowattora, mentre le tariffe di distribuzione saranno in linea con quelle approvate per il 2023. Le società energetiche che operano sul mercato polacco devono presentare all'autorità di regolamentazione le proposte di modifica delle tariffe domestiche per l'approvazione. (Vap)