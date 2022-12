© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono qui per presentare i nostri due portabandiera alle prossime elezioni regionali, Alessio D'Amato e Pierfrancesco Majorino: due persone straordinarie che faranno bene”. A dirlo il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della manifestazione del partito organizzata a Roma. “Gli passeremo il testimone del partito per i prossimi mesi, per i prossimi cinque anni”, ha aggiunto. (Rin)