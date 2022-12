Arabia Saudita: Amnesty, detenzioni disumane e rimpatri forzati di migliaia di migranti etiopi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità saudite stanno rimpatriando con la forza “centinaia di migliaia” di migranti etiopi privi di documenti dopo averli trattenuti in stato di detenzione arbitrariamente e a tempo indeterminato in condizioni disumane e crudeli. Lo rivela un nuovo rapporto di Amnesty International. La pubblicazione (dal titolo “It’s like we are not human”: Forced returns, abhorrent detention conditions of Ethiopian migrants in Saudi Arabia”) descrive la condizione di uomini, donne e bambini reclusi nei centri di detenzione di Al Kharj e Al Shumaisi sulla base di testimonianze raccolte tra giugno 2021 e maggio 2022 tra migranti, familiari, operatori umanitari e giornalisti, nonché di immagini satellitari e video. Sovraffollamento, mancanza di igiene e cure mediche adeguate, carenza di cibo e acqua, ma anche percosse e torture: questo il quadro che emerge dal documento. (segue) (Rel)