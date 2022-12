Arabia Saudita: Amnesty, detenzioni disumane e rimpatri forzati di migliaia di migranti etiopi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ong denuncia anche il rimpatrio con la forza di minori non accompagnati, donne incinte e persone malate. Secondo Amnesty gli arresti e i rimpatri forzati si sono intensificati dal 2017; a marzo le autorità dell’Etiopia hanno annunciato che avrebbero collaborato con Riad per il rimpatrio di oltre centomila connazionali entro quest’anno. Attualmente “più di 30 mila cittadini etiopi” si trovano nella situazione descritta secondo il direttore regionale di Amnesty International per il Medio Oriente e il Nord Africa, Heba Morayef. “L’Arabia Saudita ha investito in modo aggressivo nel re-branding della sua immagine, nell’ambito delle sue ambizioni ad attrarre imprese e investitori stranieri, ma sotto questa patina sfarzosa c'è una storia di orribili abusi contro i migranti che hanno lavorato duramente per aiutare l’Arabia Saudita a realizzare la sua grande visione”, ha commentato il dirigente. (Rel)