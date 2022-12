Qatar: D’Amato (Pd), attendiamo evoluzione dei fatti, congresso morale esagerato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda del Qatargate, “io non conosco esattamente le vicende, mi sembra che coloro che sono coinvolti sono stati sospesi, credo che sia un elemento giusto e di garanzia, poi attendiamo l’evoluzione dei fatti”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio, Alessio D’Amato, a margine della manifestazione per l'Italia organizzata dal Pd contro la manovra del governo. Per quanto riguarda un eventuale congresso morale all’interno del Pd “mi sembra esagerato – ha affermato D’Amato - sono sempre fatti di responsabilità personale, vanno individuati e vanno sanzionati e credo che sia giusto farlo”. Sull’ipotesi di un ritorno al finanziamento pubblico ai partiti “questo è un tema grande e importante che deve essere discusso a livello parlamentare perché sicuramente è un tema che esiste”, ha concluso D’Amato. (Rer)