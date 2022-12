Legge Bilancio: D’Amato (Pd), da questa piazza grido d’allarme per sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi da questa piazza “deve emergere un grido d’allarme molto forte in difesa del nostro sistema sanitario pubblico e nazionale”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio, Alessio D’Amato, nel corso della manifestazione per l'Italia organizzata dal Pd contro la manovra del governo, in piazza Santi Apostoli, a Roma. “Stiamo passando un periodo molto difficile – ha spiegato D’Amato - questa finanziaria le risorse messe a disposizione non solo non sono sufficienti ad affrontare i drammi che abbiamo di fronte, ma stiamo andando in controtendenza. Invece di aumentare le risorse a disposizione del fondo sanitario nazionale, le risorse stanno diminuendo. È un paradosso”, ha concluso D’Amato. (Rer)