Legge Bilancio: D’Amato (Pd), Covid non ha insegnato nulla, medici italiani meno pagati d’Europa

- Il Covid “non ci ha insegnato nulla, ci doveva insegnare a rafforzare il servizio sanitario, a rafforzare ospedali pubblici e il servizio territoriale. Invece i primi provvedimenti del governo strizzano gli occhi ai no vax e si parla di alzare il tetto del contante, ma il tetto del contante va alzato ai lavoratori e alle lavoratrici, i medici italiani sono tra i meno pagati d’Europa”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio, Alessio D’Amato, nel corso della manifestazione per l'Italia organizzata dal Pd contro la manovra del governo, in piazza Santi Apostoli, a Roma. “Il differenziale tra un medico italiano e uno spagnolo è di 30 mila euro lordi, il tasso di infermieri ogni mille abitanti è di 6,3, contro gli 11 della Francia e i 14 della Germania", ha concluso D'Amato. (Rer)