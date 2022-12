Legge Bilancio: D’Amato (Pd), Paese invecchia sempre di più, serve cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sta diventando "un Paese che invecchia sempre di più, abbiamo 18 mila ultra centenari, 2 mila solo nella nostra regione. Dobbiamo cambiare rotta, le esigenze sono diverse e molteplici e dobbiamo investire di più nel servizio sanitario. Qui si sta facendo il contrario, ed è un fatto grave. Per cui bisogna dare battaglia su questa finanziaria. Sul servizio sanitario si gioca la coesione di questo Paese”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio, Alessio D’Amato, nel corso della manifestazione per l'Italia organizzata dal Pd contro la manovra del governo, in piazza Santi Apostoli, a Roma. “Invito i nostri parlamentari a riflettere se non è il caso di indire una seduta comuna di Camera e senato insieme alle regioni dove si mette al centro il servizio sanitario rilancia il grande tema dell’art.32 della Costituzione. Altro che strizzare occhio a no vax, con un tempismo assurdo. Si stanno abbassando gli ultimi elementi di prevenzione, quando ente europeo su sicurezza malattie infettive, Ecdc, lancia un allarme su una temporanea circolazione del Covid e dell’influenza australiana, che sta già mettendo in seria difficolta sistema sanitario”, ha concluso D’Amato. (Rer)