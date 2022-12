Lombardia 2023: Ronzulli (FI), Moratti inaffidabile, svende trent'anni di storia per una poltrona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Darò un consiglio diretto ai lombardi: non fatevi ingannare da chi getta via anni di battaglie in favore dei nostri valori per il proprio interesse personale. A chi pensa di sprecare il proprio voto per sostenere la Moratti voglio chiedere: quale Moratti voterete? Quella di ministro del governo Berlusconi, quella che è stata primo cittadino di Milano scelto dal centrodestra, oppure quella che è disposta a rinnegare trent'anni di storia per una poltrona, andando a braccetto con la sinistra pur di appagare il proprio ego, la propria ambizione personale? L'ambizione personale non può guidare la buona politica, che invece si realizza con la squadra, l'ascolto, la coerenza, la dignità la forza di non barattare idee per poltrone. Chi si candida a guidare una regione svendendo la propria identità politica è inaffidabile". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso del suo intervento al convegno "Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia", che si è svolto a Milano. (Com)