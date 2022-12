Manovra: Ronzulli (FI), Forza Italia stimolo per azione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia ha dimostrato in Parlamento la sua affidabilità e credibilità stimolando l'azione di governo e intervenendo in quelle occasioni in cui i provvedimenti presentavano eventuali criticità. I fatti ci hanno dato ragione. Mi riferisco al Dl Rave, ai reati ostativi, al superbonus, dove siamo stati apripista per gli alleati e abbiamo introdotto importanti migliorie per non danneggiare imprese e cittadini come per esempio l'entrata in vigore della legge almeno al 31 dicembre. Nella Manovra abbiamo ottenuto altri importanti risultati: l'aumento delle pensioni minime, che arriveranno a 600 euro per gli over 75 e che porteremo a 1000 euro entro la fine della legislatura, come promesso. Siamo riusciti ad ottenere la decontribuzione per i nuovi assunti under 35, con innalzamento del limite da 6000 a 8000 euro, abbiamo dato il nostro determinante contributo per evitare che il bonus cultura venisse abolito. Siamo intervenuti sulla sicurezza, per dare più fondi alle forze dell'ordine, sulla sanità, per abbattere le liste d'attesa e offrire migliori garanzie economiche ai sanitari, sulle università e sulla tutela delle famiglie in materia di congedi parentali". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, nel corso del suo intervento al convegno "Programmi, idee e priorità di Forza Italia per la Lombardia", che si è svolto a Milano. (Com)