Legge Bilancio: Az-Iv, per errori maggioranza rischiamo esercizio provvisorio

- "La maggioranza sta bloccando i lavori" della commissione Bilancio sulla manovra "e non produce i pareri: il governo è al palo. Così si rischia davvero l'esercizio provvisorio. È la responsabilità è tutta di questa loro incapacità". Lo affermano Matteo Richetti e Raffaella Paita, capigruppo di Azione-Italia viva alla Camera ed al Senato. "Così - aggiungono - ci portano a sbattere. Noi dal primo minuto siamo stati costruttivi, dialoganti. Ci hanno pure criticato per questo. Siamo in commissione da giorni con i nostri emendamenti, poco più di 40 in tutto: non facciamo ostruzionismo, siamo impegnati a migliorare la legge", aggiungono. (Rin)