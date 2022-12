Lazio 2023: D’Amato (Pd), governo destra abbiamo già conosciuto, nove anni commissariamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di destra “in questa Regione lo abbiamo già conosciuto, e i disastri che hanno combinato, con nove lunghi anni di commissariamento”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali del Lazio, Alessio D’Amato, nel corso della manifestazione per l'Italia organizzata dal Pd contro la manovra del governo, in piazza Santi Apostoli, a Roma. “Il che – ha spiegato D’Amato -non è un fatto burocratico, commissariamento vuol dire che 100 andavano in pensione e ne potevi sostituire 10 su cento. 11 mila operatori sono stati espulsi grazie al governo delle destre. E ore vorrebbero rigovernare questa Regione. No, non glielo permetteremo – ha sottolineato il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali -. Il 12 e 13 febbraio dobbiamo andare a vincere nel Lazio e in Lombardia, questa destra al governo di questa regione vi ricordate le feste che si facevano con le teste dei maiali, sono immagini che non dobbiamo dimenticare. Questa destra ha cartolarizzato 38 ospedali pubblici. Siamo arrivati al paradosso che dovevamo pagare l’affitto su ospedali di nostra proprietà”, ha concluso D’Amato. (Rer)