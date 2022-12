Lazio 2023: Letta (Pd), D’Amato è la persona giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le elezioni regionali del Lazio “penso che Alessio D'Amato sia la persona giusta in questo momento”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso della manifestazione per l'Italia organizzata dal Pd contro la manovra del governo, in piazza Santi Apostoli, a Roma. “Alessio – ha aggiunto il segretario del Pd - lo conosciamo tutti ed è entrato nella vita di ognuno di noi soprattutto negli ultimi due anni. Alessio ha fatto della Regione Lazio un esempio virtuoso sul tema dei vaccini e sul tema della lotta al Covid. Voglio ringraziare lui e tutti gli operatori sanitari che sono stati straordinari per il lavoro che è stato fatto e penso che Alessio sia la persona giusta in questo momento”, ha concluso Letta. (Rer)