Turchia: Erdogan su condanna Imamoglu, “pronti a correggere errori”

- I tribunali correggeranno eventuali errori durante il processo d'appello sul caso del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, condannato a due anni e sette mesi di reclusione e alla sospensione dall’attività politica con l’accusa di aver insultato i funzionari del Consiglio elettorale supremo (Ysk) della Turchia. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante l’inaugurazione di diversi progetti a Mersim, città del sud-est della Turchia, precisando che quello innescato è un “dibattito che non ha nulla a che fare con noi, con me stesso o con la nostra nazione”. "Non c'è dibattito politico, nessun litigio, nessuna lotta per il potere”, ha aggiunto. “Non c'è ancora una decisione definitiva del tribunale. Il caso andrà alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione. Se i tribunali hanno commesso un errore, verrà corretto”, ha proseguito Erdogan. (segue) (Res)